Gaziantep'te 25 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te, hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü cezaevine teslim etti.
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'nin adresini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel