Gaziantep'te 240 Bin Kişiye Aşure Dağıtılacak

Gaziantep'te 240 Bin Kişiye Aşure Dağıtılacak
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Şahinbey Belediyesi, geleneksel aşure dağıtım etkinliğinde bu yıl 240 bin kişiye aşure ikram etmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şimdiye kadar 3 milyon 894 bin 163 kişiye aşure dağıttıklarını belirtti.

Gaziantep'te aşure geleneğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, 240 bin kişiye aşure dağıtmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar 3 milyon 894 bin 163 kişiye aşure ikramında bulunulduğu, bu yıl ise 240 bin kişiye ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, bu ayın önemini anlattı.

Tahmazoğlu, 27 malzemenin bir araya gelerek oluşturduğu aşureyi her yıl olduğu gibi bu sene de Şahinbey halkına ulaştıracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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