Gaziantep'te 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
