Gaziantep'te 200 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu (2)
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIGaziantep'te polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, 34 adreste arama yapıldı.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gaziantep'te polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, 34 adreste arama yapıldı. 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'inin 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 9'unun ise 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan haklarında işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel