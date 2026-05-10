Gaziantep'te '2. Anne Bebek Festivali' sona erdi

Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında düzenlenen "2. Anne Bebek Festivali" sona erdi.

Ailelerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve birlikte vakit geçirerek kalıcı anı biriktirilmesi hedefiyle Festival Park'ta düzenlenen etkinlik dün başladı.

Etkinlikte, anne ve bebekler için ücretsiz etkinlikler, atölyeler, söyleşiler, oyunlar ve konserler gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gençlik korosu "Anneler Günü'ne özel konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, Anneler Günü olması nedeniyle çok özel bir gün olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti. Geçen yıl Anne Bebek Festivali'nin birincisini düzenlemiştik. Çok büyük bir beğeni oldu. Geçen yıl teveccüh görünce bu yıl ikincisi düzenledik." dedi.

Şahin, festivalde eğitim merkezi, paneller, musiki, söyleyişiler ve satışlar bulunduğunu, anne ve çocuğa ne lazımsa bu festivalde herkes aradığını bulduğunu kaydetti.

Dün başlayan festival bugün sona erdi.