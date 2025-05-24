Gaziantep'te 14 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Gaziantep'te 14 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı
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Gaziantep'in Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde yapılan operasyonda 14 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Yabancı uyruklu organizatörler tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde durdurulan 2 ayrı araçta 14 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Yabancı uyruklu organizatörler, gözaltına alınıp tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde önleyici devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 14 kaçak göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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