Gaziantep'te 130 Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çember operasyonlarında, hırsızlık, narkotik, bilişim, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 130 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonları gerçekleştirildi.

Temmuz ayında il genelinde yapılan operasyonlarda, hırsızlık, narkotik, bilişim, dolandırıcılık, silahlı yağma, kasten öldürme gibi çeşitli suçlardan aranan 130 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
