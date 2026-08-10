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İslahiye'de Orman Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

İslahiye'de Orman Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türkbehçe Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü; soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Türkbehçe Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Yangın İHA ile tespit edilirken, bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 2 arasöz,1 su ikmal aracı ve iş makinesi sevk edildi. Karadan müdahale eden ekiplere havadan da 1 yangnı söndürme helikopteri destek verdi. Havadan ve karadan 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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