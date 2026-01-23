Haberler

TAG Otoyolunda Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı sonrası TAG otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler, kazalar nedeniyle kapanan yolları açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürmektedir.

1) TAG OTOYOLUNDA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

GAZİANTEP'te kar yağışının ardından Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. TAG otoyolunda ise bazı TIR ve araçların kaza yapması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, Gaziantep'e gidiş yönünde vatandaşlar araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekledi.

Zaman zaman ulaşımın devam ettiği yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Oluşan yoğunluk dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı