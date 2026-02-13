Gaziantep'te Obezite Merkezi'nden mezun olan 23 hastaya sertifika verildi

Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki Obezite Merkezi'nden mezun olan 23 hastaya sertifikaları verildi.

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, hastanenin konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2 binin üzerinde obezite hastasının merkeze başvurduğunu belirtti.

Merkeze başvuranların 1 yıl devam eden takiplerinin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Merkezde diyetisyen, fizyoterapist, fizik tedavi uzmanları, dahiliye, endokrin uzmanlarının bulunduğu bir çalışma yapılmış. Bu çalışmalar neticesinde obezite merkezimizde danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın güzel çıktıları oluşmuş. Farkındalık oluşturan danışanlarımıza biz de bugün kendilerini tebrik etmek adına bir araya geldik. Kendilerine teşekkür belgelerimizi sunacağız. Merkezde emeği geçen tüm birim çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Saadettin Öztürk, merkezin 3 yıl önce kurulduğunu, bugün bir yıl boyunca tedavisi devam eden hastaların ilk grubunu mezun ettiklerini ifade etti.

Öztürk, "Merkez, ücretsiz bir şekilde olup ünite şeklindedir. Hastalarımız ilk başta obezite tetkikleri açısından vücut ölçüleri değerlendirildikten sonra ilgili sorumlu hekimimiz tarafından muayeneleri yapılır. Programa alınacak hastalar, ünitemiz içerisinde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapiste yönlendirilir. Ayrıca uzman kişiler tarafından da değerlendirme yapılır." dedi.

Mezunlardan Serpil Erdönmez, merkeze geldiğinde 89 kilogram olduğunu belirterek "Şu anda 63 kiloyum. Her ihtiyacımı kendim görebiliyorum. Hareketlerim daha güzel oldu. Saatlerce yürüyebiliyorum. Merkeze gelmeden önce evimin içerisinde dahi yürüyemiyordum. Buraya gelip kan tahlillerim yapıldı. Hocalarımız zayıflamama yardımcı oldu." diye konuştu.

Sevgi Köse ise 6 ayda 22 kilo verdiğini dile getirerek "Devamlı hastaydım. Yürüyemiyordum. Şu an gayet iyiyim. Yürüyebiliyorum. Geziyorum. Kıyafetlerimi rahatlıkla giyebiliyorum. Herkese de bu merkeze gelmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kulllandı.

Konuşmaların ardından merkezden mezun olan 23 hastaya sertifikaları verildi.