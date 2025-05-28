Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi Açıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, başta tiroid, prostat ve karaciğer kanserleri olmak üzere birçok kanser türünün tedavisinde kullanılan Radyoaktif İyot Tedavi Ünitesi, hasta kabulüne başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, modern tıbbi standartlara uygun olarak yapılandırılan ve izolasyon kurallarına göre inşa edilen 8 odalı merkez, bölgedeki önemli bir sağlık ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana artan poliklinik ve ameliyat sayılarıyla bölgeye önemli hizmetler sunduğunu belirtti.

Hizmete giren tedavi merkezinin hastalara önemli bir tedavi imkanı sağlayacağını ifade eden Çeber, merkezin açılmasının hem hastalar hem de şehrin alt yapısı için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ise bölgedeki hasta yoğunluğu göz önüne alındığında bu tür merkezlerin sayısının artırılmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ise hastanenin her geçen gün geliştiğini belirterek, "Ünitemiz, bölgenin en büyük ve en donanımlı İyot Tedavi Merkezi olma özelliğini taşıyor." ifadelerini kullandı.