Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sağanak etkili oldu

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentin işlek cadde ve kavşaklarında önlem alan belediye ekipleri, rögar kapakları çevresinde biriken suları tahliye ediyor.

Kavşaklarda görev yapan trafik polisleri ise oluşan yoğunluğu kontrol altına almaya çalışıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kilis

Kilis'te öğle saatlerinden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Meteoroloji 6. ve 15. Bölge Müdürlüklerinin verilerine göre, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışın gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
