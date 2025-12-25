Haberler

Gaziantep protokolünden Regaib Kandili mesajı

Gaziantep protokolü, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili'nin, üç ayların manevi iklimini hissettiren ilk işaretlerden biri olduğu belirtti.

Şahin, "Regaip Kandili, kendimizi yeniden gözden geçirdiğimiz, niyetlerimizi tazelediğimiz ve hayatımıza güzellikleri çoğaltma iradesiyle yön verdiğimiz kutlu bir gecedir. Bu geceyi, kırgınlıkları onarmak, gönül köprülerini güçlendirmek, komşuluk hakkını hatırlamak ve ihtiyaç sahiplerinin elinden daha sıkı tutmak için bir vesile olarak görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, kalplerin arındığı ve gönüllerin yeniden dirilişe yöneldiği mübarek üç aylara kavuşmanın huzurunu yaşadığını dile getirdi.

Şahinbey belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandili'nin İslam alemine hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının mübarek gecelerde daha da güçlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
