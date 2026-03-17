Gaziantep protokolünden 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Gaziantep protokolü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, mesajında, Çanakkale'nin yalnızca bir askeri başarı değil, imanın, vatan sevgisinin ve fedakarlığın zaferi olduğunu belirtti.

Çanakkale şehitlerini rahmetle andığını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Eğer bugün hür ve onurlu bir şekilde yürüyebiliyorsak, bunu o gün canını verenlere borçluyuz. Başımızı dik tutmamızı sağlayan cesaret ve fedakarlık, gelecek kuşaklara devredilmesi gereken en kıymetli mirastır. Emanetiniz bizim için kutsaldır; hem kalbimizde hem de tarihimizde yaşayacaktır."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Çanakkale'yi diğer savaşlardan ayıran özelliklerinden birisinin bir milletin bağımsızlığı ve vatanı için tek yürek halinde verdiği mücadele olduğunu ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de Çanakkale'nin milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya gösteren bir destan olduğunu belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise Çanakkale ruhunun, milletin birlik ve beraberlik duygusunu her daim canlı tuttuğunu değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk ve Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Çanakkale ruhunun milletin kanında olduğunu ve bu ruhun başka kahramanlıklarla nesilden nesle yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı mesaj yayımladı.