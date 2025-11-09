Gaziantep protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Gaziantep'te protokol üyeliri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Atatürk'ü anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 10 Kasım'ın bir vedanın değil, bir hatırlayışın ve yeniden dirilişin günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl bu anlamlı günde, bir milletin kalbi aynı anda susar, ancak bu sessizlikte Atatürk'ün sesi, fikirleri ve idealleri yeniden yankılanır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk'ün, yalnızca bir askeri deha olarak değil, aynı zamanda millet iradesini temele alan bir devlet anlayışının mimarı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Kasım'ın bir yandan derin bir hüzün, diğer yandan ise Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'i daha yükseğe taşıma kararlılığının tazelendiği gün olduğuna değindi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in, çağdaş Türkiye'nin en büyük eseri olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün fikirlerinin ve değerlerinin aradan geçen onca yıla rağmen hala yol gösterici olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "O azim, kararlılık ve milletine duyduğu inançla bugün ülkemizin her alanda gelişmesi için en güçlü ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek ve çalışmaktır." ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Atatürk'ün sadece Türk milleti için değil, tüm insanlık için çağlar ötesi bir lider olduğuna değindi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Atatürk'ün fikirleriyle, ilkeleriyle ve ileri görüşlülüğüyle yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olmuş büyük bir lider olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.