Haberler

Gaziantep protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te protokol üyeliri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'te protokol üyeliri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Atatürk'ü anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 10 Kasım'ın bir vedanın değil, bir hatırlayışın ve yeniden dirilişin günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl bu anlamlı günde, bir milletin kalbi aynı anda susar, ancak bu sessizlikte Atatürk'ün sesi, fikirleri ve idealleri yeniden yankılanır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk'ün, yalnızca bir askeri deha olarak değil, aynı zamanda millet iradesini temele alan bir devlet anlayışının mimarı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Kasım'ın bir yandan derin bir hüzün, diğer yandan ise Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'i daha yükseğe taşıma kararlılığının tazelendiği gün olduğuna değindi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in, çağdaş Türkiye'nin en büyük eseri olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün fikirlerinin ve değerlerinin aradan geçen onca yıla rağmen hala yol gösterici olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "O azim, kararlılık ve milletine duyduğu inançla bugün ülkemizin her alanda gelişmesi için en güçlü ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek ve çalışmaktır." ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Atatürk'ün sadece Türk milleti için değil, tüm insanlık için çağlar ötesi bir lider olduğuna değindi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Atatürk'ün fikirleriyle, ilkeleriyle ve ileri görüşlülüğüyle yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olmuş büyük bir lider olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.