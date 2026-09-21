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Gaziantep Nurdağı'nda yılanın ısırdığı kişi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarlada sebze toplarken bacağından yılanın ısırdığı kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İleri tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bahçede yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.

Nogaylar Mahallesi'nde tarlada sebze toplayan Mehmet Demir'i (34), bacağından yılan ısırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, ileri tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Demir'in genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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