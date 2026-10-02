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Gaziantep Nurdağı'nda şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 27 AUJ 639 plakalı hafif ticari araç, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Gökçedere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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