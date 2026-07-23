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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı; 4 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan İ. (43) yönetimindeki 06 BP 7441 plakalı otomobil ile Kadir N. (49) idaresindeki 06 EF 6402 plakalı otomobil, Ziraat kavşağında çarpıştı. Kazada, savrulan otomobil sürücüleri ile Ebru İ. (42) ve A. İ. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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