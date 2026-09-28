Gaziantep Nurdağı'nda 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep Nurdağı'nda 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsünde araçların çarpıştığı ve otobüsün devrildiği görülüyor.
(GAZİANTEP) - Gaziantep'te, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı ve ardından otobüsün devrildiği görüldü.
Kaynak: ANKA