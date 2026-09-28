Gaziantep Nurdağı'nda 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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(GAZİANTEP) - Gaziantep'te, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı ve ardından otobüsün devrildiği görüldü.

Kaynak: ANKA