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Gaziantep Nurdağı'nda 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Gaziantep Nurdağı'nda 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsünde araçların çarpıştığı ve otobüsün devrildiği görülüyor.

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı ve ardından otobüsün devrildiği görüldü.

Kaynak: ANKA
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