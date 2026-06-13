Nurdağı'nda 4.6 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 00.08'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir konteynerin sallanmasıyla yaşanan panik ile 4 katlı bir apartmanın girişinde merdivenlerin sallandığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı