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Gaziantep Nurdağı'nda 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Gaziantep Nurdağı'nda 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bugün saat 00.08’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bugün saat 00.08'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bugün saat 00.08'de 4.1 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi olarak açıkladı. Rasathane depremin 3.9 büyüklüğünde ve 7.1 km derinlikte olduğunu bildirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Gaziantep AFAD Güncel Haberler

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