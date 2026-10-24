Gaziantep Nizip'te silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kıbrıs Mahallesi Seymenler Sokak'ta iki aile arasında iddiaya göre çocuklar nedeniyle önceki gün tartışma yaşandı. Bugün yeniden başlayan tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tarafların yaşadığı sokaklarda güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA