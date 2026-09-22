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Gaziantep Nizip'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Gaziantep Nizip'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Otomobilin devrildiği kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobildeki 5 kişi Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CYU 399 plakalı otomobil, Fıstık Kent 1. Etap mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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