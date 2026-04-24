Haberler

Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 81 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 81 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi.

MASAK incelemesi sonucunda zanlılara ait 254 banka ve 121 kripto hesabında 50 milyar lira para hareketi olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

