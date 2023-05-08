Gaziantep merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması için Gaziantep merkezli Ankara, İzmir ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kod isim kullanarak örgütün güncel izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.