Gaziantep merkezli 14 ildeki 'Narko Kapan' operasyonunda 416 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP merkezli 14 ilde düzenlenen ‘Narko Kapan’ operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416’sı tutuklandı.
GAZİANTEP merkezli 14 ilde düzenlenen 'Narko Kapan' operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmaların ardından, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu düzenlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 548 şüpheliden 450'si yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 416'sı tutuklanırken 34 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.