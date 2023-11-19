Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar sağanağa dönüştü. Yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu ve bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı. Şanlıurfa için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü.

İl genelinde yer yer etkili olan yağış nedeniyle, kent merkezinde su birikintisine neden oldu.

Öte yandan yağış nedeniyle Alleben Deresi'ndeki suyun debisi yükseldi.

Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Malatya

Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.

Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Öte yandan Şanlıurfa için turuncu meteorolojik uyarı yapılmıştı.