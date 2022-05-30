Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti - Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı'nı 9 günde, 663 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Celal Güzel anısına Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilen Gaziantep Kitap Fuarı 9 gün sürdü.

Her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan fuara, 449 yayınevi ve 352 yazar katıldı.

Fuarı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti, etkinlikte 1 milyon 250 bin kitap satıldı. Vatandaşların tercihi roman, kişisel gelişim ve klasik eserlerden yana oldu.

İmza stantları ve söyleşilerle yazarlarla tanışma fırsatı bulan vatandaşlar fuarda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.