Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı'nı 9 günde, 663 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı'nı 9 günde, 663 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Celal Güzel anısına Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilen Gaziantep Kitap Fuarı 9 gün sürdü.

Her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan fuara, 449 yayınevi ve 352 yazar katıldı.

Fuarı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti, etkinlikte 1 milyon 250 bin kitap satıldı. Vatandaşların tercihi roman, kişisel gelişim ve klasik eserlerden yana oldu.

İmza stantları ve söyleşilerle yazarlarla tanışma fırsatı bulan vatandaşlar fuarda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Hasan Celal Güzel Orta Doğu Gaziantep Kitap Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title