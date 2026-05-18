Haberler

Üç şehirde 19 Mayıs coşkusu: Fener alaylarıyla kutlama

Üç şehirde 19 Mayıs coşkusu: Fener alaylarıyla kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayları düzenlendi. Vatandaşlar ve protokol üyeleri meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşler yaparak marşlar söyledi.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te fener alayı gerçekleştirildi.

Protokol üyelerinin katılımıyla Masal Park'ta başlayan yürüyüş Festival Park'ta tamamlandı.

Ellerinde meşaleler ve dev Türk bayrağı taşıyan katılımcılar marş söyleyerek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Protokol üyelerinin katılımıyla 18 Mart Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü, Rabia Meydanı'na kadar sürdü.

Ellerinde meşaleler ve Türk bayrağı taşıyan katılımcılar mehter takımının söylediği marşlar eşliğinde yürüdü.

Vali Yardımcısı Metehan Toy, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar yürüyüşe katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Onikişubat Parkı önünde toplandı.

Katılımcılar Türk bayraklarıyla, Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

İsrail'in son barbarlığına Erdoğan'dan sert tepki
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Cenk Eren'den çok tartışılacak 'çocuksuz uçuş' önerisi

Ünlü şarkıcıdan çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı