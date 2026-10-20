Gaziantep İslahiye'de şüphelinin üzerinde 1,20 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep İslahiye'de şüphelinin üzerinde 1,20 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada 1,20 gram esrar ele geçirildi. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında üzerinde esrar bulunan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada 1,20 gram esrar ele geçirildi.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında E.Ö'nün (20) üzerinde 1,20 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA