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Gaziantep İslahiye'de otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Gaziantep'te dün İslahiye-Nurdağı kara yolunun Kozdere Mahallesi yakınında otomobil devrildi. Kazada sürücü ile 3 kişi yaralandı; yaralılardan biri Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

B.M.A. idaresindeki 27 GC 708 plakalı otomobil, dün İslahiye- Nurdağı kara yolunun Kozdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile Z.A, E.A.A. ve U.A.A. yaralandı.

Yaralılardan Z.A, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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