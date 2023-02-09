Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ZAMAN APARTMANI'NDA ÇALIŞMA Güngören Belediyesi arama kurtarma ekipleri Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazında kurtarma çalışması yürüttü. 78 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI Ekipler, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli'yi enkaz altından 78 saat sonra kurtardı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.