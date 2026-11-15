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Gaziantep İslahiye'de gelin arabasıyla hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Gaziantep İslahiye'de gelin arabasıyla hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde gelin arabası olarak süslenen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada damat ve 2 kişi hafif yaralandı; yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde gelin arabası olarak süslenen otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı kazada damat ile 2 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Gelinle düğün salonuna giden damat S.N.'nin kullandığı 06 MD 9050 plakalı otomobil ile M.İ.(20) kullandığı 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaca çarparak kaldırımda durdu. Kazada sürücüler ile Z.K., hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Gelin ve damat başka bir araçla düğün salonuna giderken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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