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Gaziantep İslahiye'de aranan 2 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi

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Gaziantep İslahiye'de aranan 2 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aranan 2 hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (28) ile "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F'yi (24) yakaladı.

Hükümlüler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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