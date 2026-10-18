Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreste yapılan aramada 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilçede belirlenen bir adreste arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Kayseri'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuk odasına girdi! Akülü arabaya isabet etti

Kurşun çocuk odasının camından girdi! İsabet ettiği yere bakın
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

Ünlü şovmenden servet itirafı: Ev almak haftalık rutinimdi
Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak

6 yaşına kadar kucakta taşındı! Şimdi tek hayali doktor olmak
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak