Gaziantep İslahiye'de 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep İslahiye'de 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreste yapılan aramada 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilçede belirlenen bir adreste arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 342 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA