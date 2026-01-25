Haberler

Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7,82 kilometre olarak belirlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
'Proje okullarında mülakat' iddiasına yanıt

"Proje okullarında mülakat" iddiasına çok net yanıt
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

Süper Lig devine 1.94'lük kule