Gaziler Günü Törenleri Gaziantep'te Yapıldı

Gaziler Günü Törenleri Gaziantep'te Yapıldı
Gaziantep'in Araban ve Nizip ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İlçe merkezindeki şehitlik ziyaretinde bulunularak şehitler için dualar edildi.

Tören, Sa'd Bin Ebi Vakkas Camisi'ndeki Mevlid-i Şerif okunmasıyla sona erdi

Törene, Kaymakam Özgür İşçimen, protokol üyeleri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Nizip

Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Onur Şenlik, Belediye Başkanı Ali Doğan, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
