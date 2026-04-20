Dünyanın en iyi sarımsakları listesinde Araban sarımsağı ilk 5'e girdi

Gaziantep'in AB tescilli ürünü olan Araban sarımsağı, TasteAtlas platformunda dünyanın en iyi sarımsakları arasında 5. sırada yer aldı. Bu başarı, ülke ve bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Gaziantep'in Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünlerinden Araban sarımsağı, dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda dünyadaki en iyi sarımsaklar listesinde ilk 5'e girdi.

Araban Ziraat Odası ve Araban Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, listede 17 çeşit sarımsağın bulunduğunu ve bu gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Fransa, İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkelerde de üretilen sarımsakların listede bulunduğunu aktaran Altun, Araban sarımsağının listede 5. sırada yer aldığını ifade etti.

Araban sarımsağının ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar yaptığını kaydeden Altun, listenin birinci sırasında Çin'in Jinxiang sarımsağı, ikinci sırada İspanya'dan Ajo Morado de Las Pedroneras, üçüncü sırayı Türkiye'nin Taşköprü sarımsağının aldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
