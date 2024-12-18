Gaziantep'in Araban İlçesi Yeni Çöp Toplama Aracına Kavuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Araban Belediyesi'ne hibe edilen çöp toplama aracı hizmete girdi. Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Araban ilçesi Belediyesi'ne hibe edilen çöp toplama aracı hizmete girdi.
Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp toplama aracının ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Özdemir, "Yeni aracımızla daha yeşil, daha temiz, daha güzel yaşanabilir kent olmak için çalışacağız. Bu aracın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel