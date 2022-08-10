Haber : Gaziantep haberi! Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3'ü ağır, 22 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberi! Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3'ü ağır, 22 yaralı

 - Güncelleme:
Gaziantep haberi! Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3'ü ağır, 22 yaralı

Gaziantep haber... GAZİANTEP'te, servis midibüsünün aynı yöne giden servis minibüsüne çarptığı kazada, 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, servis midibüsünün aynı yöne giden servis minibüsüne çarptığı kazada, 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 S 4647 plakalı servis midibüsü, önünde giden Ali Cüci yönetimindeki 27 S 3013 servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak devrildi, midibüs ise aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Servis'e ihbarıyla, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan 22 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title