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Cesedi derin dondurucuda bulunan minik Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen ve cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erba'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.A. ve M.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cesedi derin dondurucuda bulunan minik Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, 3 yaşında olduğu ve darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu.

Cesedi derin dondurucuda bulunan minik Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

Gaziantep'te darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba herkesin yüreğini yaktı. Kızlarını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Melissa İlhan'ın anlattıkları ise programa damga vurdu. Anne İlhan, "Kızlarımı görebilmek için bazen günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum" dedi. Avukat Rahmi Özkan ise küçük Nazlı'nın ölümünden anneyi sorumlu tuttu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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