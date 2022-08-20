Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10) Güncel Haberler Gaziantep gündem haberine göre VALİ GÜL, YARALILARI ZİYARET ETTİGaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. VALİ GÜL, YARALILARI ZİYARET ETTİ Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Davut Gül ve beraberindekiler, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavisi süren yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Nizip Devlet Hastanesi Fatma Şahin Gaziantep Güncel Haberler

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