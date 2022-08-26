Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel Haberler Gaziantep yerel gündem haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada Ercan Tekin (32) hayatını kaybetti, Ahmet Ç. (30) ise yaralandı. GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada Ercan Tekin (32) hayatını kaybetti, Ahmet Ç. (30) ise yaralandı. Kaza, dün akşam İslahiye- Kilis yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden Ahmet Ç. yönetimindeki 27 ADM 894 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 27 AL 122 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada yaralanan Ahmet Ç. ile yanındaki Ercan Tekin, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Ç.'nin ise tedavisi sürüyor. Kamyon şoförü Osman A., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik Kilis Güncel Haberler

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