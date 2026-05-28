Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na bayram tatilinde ziyaretçi akını: 100 bin hedefi

GAZİANTEP Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, şehir içinden ve dışından gelen ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nda günlük 17-18 bin ziyaretçiyi doğal yaşam parkımızda ağırlıyoruz. 9 günlük bayram tatilinde 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz" dedi.

Kentte, 350 türden 8 bin hayvanın barındığı Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçiyi ağırlıyor. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Çocuklar ilk defa gördükleri hayvanların bol bol fotoğrafını çekti. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde doğal yaşam parkı önünde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu. Doğal yaşam parkına gelen aileler, çocuklarıyla birlikte her türden hayvanı görme fırsatı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, günlük 17-18 bin civarında ziyaretçi ağırladıklarını ve 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi hedeflerinin 100 bin olduğunu söyledi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın özellikle çocuk misafirlerin gözdesi olduğunu söyleyen Özsöyler, "Yaklaşık olarak günlük 17-18 bin kişi doğal yaşam parkımızı ziyaret ediyor. Özellikle çocukların kitaplarda dergilerde ve televizyonda gördükleri hayvanları burada bire bir canlı görmeleri onların çok ilgisini çekiyor. Çevre illerden ve ilçelerden çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Halen geliyorlar. Safari parkımızı, tropik kelebek bahçemizi, jeoloji ve doğa müzemizi bunun yanında yırtıcıları, yeni getirdiğimiz gergedanları görmek çok hoşlarına gidiyor ziyaretçilerin. Yakın zamanda Türkiye'nin ilk zürafa yavrusu Gaziantep'te dünyaya geldi. Anket yaptık ismini Çınar koyduk. Herkes çınarı görmek için de akın akın geliyor. 9 günlük Kurban Bayramı'nda 100 bin ziyaretçiyi burada ağırlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Mersin'den geldiklerini söyleyen Onur Sarıçiçek, "Buraya ilk defa geliyorum. Çocuklar doğal yaşam parkını çok sevdi. Çok temiz bir yer burası. Çocuklar hiç görmedikleri hayvanları burada görüyor. Mersin'de de hayvanat bahçesi var ancak buradaki gibi çok çeşitlilik yoktur. Çocuklarla vakit geçirip buradan da Mardin'e geçmeyi düşünüyoruz. Burası herkesin gezip görmesi gereken bir yer. Aile ortamı. Tüm imkanlar var doğal yaşam parkı içinde" dedi.

Kitaplarda ve televizyonlarda gördüğü hayvanları canlı olarak Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görmekten mutlu olduğunu söyleyen Aksu Sarıçiçek, "Hayvanat bahçesini çok güzel buldum. Maymunlar çok dikkatimi çekti. Çok heyecanlıyım. En çok zebrayı seviyorum ve onu da gezip göreceğim. Çok güzel bir yer burası. Tatil çok güzel geçiyor burada. Gaziantep'e geldiğim için çok mutlu oldum" diye konuştu.

Gaziantep'in ve doğal yaşam parkının herkes tarafından gezilip görülmesi gerektiğini söyleyen Süleyman Kaya ise "Bayram dolayısıyla Adana'dan geldim. Burası çok güzel bir yer. Her türden hayvanın bulunduğu bir doğal yaşam parkı. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi burası. Gelip gezilip görülmesi gereken bir yer. İlk defa geldim ve ben çok mutlu oldum herkesi de davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı