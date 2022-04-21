Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: "Bu Rezillik Elbet Bitecek" - Haberler

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekmek Dağıtımında İzdiham Yaşandı. Ali Haydar Hakverdi: "Bu Rezillik Elbet Bitecek"

ANKA - Dilan Kutlu - Güncel
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Ekmek almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izdiham görüntülerini paylaşarak, “Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek” dedi.

GAZİANTEP (ANKA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Ekmek almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izdiham görüntülerini paylaşarak, "Görüntüler anlık olarak Gaziantep'ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek" dedi.

Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıtımında çekilen görüntüleri bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Hakverdi, paylaşımına şu notu düştü:

"Görüntüler anlık olarak Gaziantep'ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek."

ANKA / Dilan Kutlu - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep, Ekmek, Güncel, Haberler

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