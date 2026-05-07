Gaziantep'te küçük balaban kuşu avlanırken görüntülendi

Gaziantep Botanik Bahçesi'nde, balık avlarken görüntülenen küçük balaban (xobrychus minutus) kuşu, ziyaretçilere biyolojik çeşitliliğinin zenginliğini gösteriyor. Bahçe, farklı bitki çeşitleriyle 17 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesince, kent merkezinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan bahçede farklı familyalardan yaklaşık 1000 bitki yer alıyor.

Biyolojik çeşitliliğiyle farklı türdeki kuşların da uğrak yeri olan botanik bahçesinde, balıkçıl familyasında yer alan küçük balaban (xobrychus minutus) kuşu, yapay gölette balık avlarken görüldü.

Küçük balaban hakkında

Küçük balaban kuşu, kanat örtülerindeki açık renkli belirgin panelin siyah kanat telekleriyle ve koyu sırtıyla oluşturduğu kontrastla diğer türlerden ayırt edilir. Dişisi erkeğe benzer ancak daha soluk renklidir, üst tarafı hafif kızıla çalar ve üstünde sarımsı çizgiler vardır, alt tarafıysa sütlü kahverengi çizgilidir. Genci daha sık sarımsı ve kahverengi çizgilidir, kanat örtüsü paneli daha soluk renkli ve çizgilidir. Bacakları yeşilimsi veya sarımsıdır. Çoğunlukla uçarken görülür, havalandığında yakına uçar, kanatlarını ani vuruşlarla çırpar ve bitki örtüsü içine dalarak kaybolur. Bitki örtüsü açısından zengin nehirler, göletler ve göllerde bulunur. Balıkçılgiller familyasına ait bir kuş türü olan küçük balaban, Afrika, orta ve güney Avrupa, batı ve güney Asya ve Avustralya'da yayılış gösterirler.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
