Gaziantep Belediyesi'nden ALO 153'e Yapay Zeka Entegrasyonu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ALO 153 Çağrı Merkezine yapay zeka teknolojisini entegre etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde, vatandaşlardan gelen çağrı, mesaj ve talepler, yapay zeka ile analiz edilerek ilgili birimlere otomatik olarak yönlendiriliyor.

İnsan müdahalesine gerek kalmadan çalışan bu sistem talep, istek ve şikayetlerin kuruma iletilmesini sağlarken, aynı zamanda çeşitli konularda bilgi alınmasına da imkan tanıyor.

Açıklamada, yeni sistemin İngilizce ve Arapça dil desteğiyle uluslararası kullanıcılar için de erişilebilirliğinin artırıldığı, özellikle yurtdışından gelen misafirlerin bilgiye hızlı ulaşmasını kolaylaştırdığı belirtildi.