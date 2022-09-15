GAZİANTEP - Bakan Ersoy: "Dünyadaki turizm hareketliliğinde gastronomi turizmi çok önemli bir yer tutmakta" Güncel Haberler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi Bakan Ersoy'un konuşması Kurdele kesimi Bakan Ersoy'un müzeyi gezmesi ve baharatlar hakkında bilgi alması GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Rayiha Baharat... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi Bakan Ersoy'un konuşması Kurdele kesimi Bakan Ersoy'un müzeyi gezmesi ve baharatlar hakkında bilgi alması GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Rayiha Baharat Müzesi açılışına katıldı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Mehmet Nuri Ersoy Gaziantep Güncel Haberler

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