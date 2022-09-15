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GAZİANTEP - Bakan Ersoy: "Dünyadaki turizm hareketliliğinde gastronomi turizmi çok önemli bir yer tutmakta"

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi Bakan Ersoy'un konuşması Kurdele kesimi Bakan Ersoy'un müzeyi gezmesi ve baharatlar hakkında bilgi alması GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Rayiha Baharat...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi

Bakan Ersoy'un konuşması

Kurdele kesimi

Bakan Ersoy'un müzeyi gezmesi ve baharatlar hakkında bilgi alması GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Rayiha Baharat Müzesi açılışına katıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Gaziantep Güncel Haberler

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