Gaziantep Araban'da araçlar çarpıştı, 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Gaziantep Araban'da araçlar çarpıştı, 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Yunus Emre Yaşar yönetimindeki 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç, Yolveren Mahallesi yol ayrımında Müslüm Demirel idaresindeki 16 CPY 01 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yaşar ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA