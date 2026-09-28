Haberler

Gaziantep Araban'da araçlar çarpıştı, 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Yunus Emre Yaşar yönetimindeki 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç, Yolveren Mahallesi yol ayrımında Müslüm Demirel idaresindeki 16 CPY 01 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yaşar ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasadan çıkanlar şaşkına çevirdi

Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasayı boşaltıp yerine bakın ne koydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'i rezil rüsva eden hareket

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

Ünlü şarkıcıdan karnı burnunda paylaşım: Bekliyorum
Görüntüler başkentimizden! Tam 104 ton ete el koyuldu

Görüntüler başkentimizden! Ele geçirilen miktar inanılmaz
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

Cezaevine girip kameralar önünde tehdit etti: Seni öldürmek istiyorum
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı