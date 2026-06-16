Gaziantep Ansiklopedisi tanıtım programı düzenlendi

Gaziantep'te, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve beşeri birikimini dijital ortamda kayıt altına almak için hazırlanan Gaziantep Ansiklopedisi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Kent Konseyi ve GBB Kültür A.Ş. işbirliğinde düzenlenen projenin tanıtım programı Büyükşehir Belediyesi Emekliler Lokali'nde düzenlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, programın açılışında yaptığı konuşmada, hazırlanan dijital ansiklopedinin kent için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Vatandaşların da düşüncelerini dikkate alarak interaktif bir ansiklopedi oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Bu şehir öyle bir şehir ki her gün sizi hayrete düşürdüğü gibi yeni bir şeyleri öğretebilecek potansiyeli var. Onun için Gaziantep Ansiklopedi'miz teknoloji ve imkanları da sonuna kadar kullandığımız için interaktif bir ansiklopedi olacak, bitmeyecek. Sürekli bu gök kubbede insan sesi dolaştığı müddetçe gelişecek bir ansiklopedi olacak ama onun o güzelliği sağlayabilmesi için bizim temeli çok sağlam atmamız lazım."

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, hazırlanan internet sitesiyle dijital ortamda kenti tanıtmak istediklerini söyledi.

Kentin uluslararası çapta tanıtılması için kurumlar ise işbirliklerine devam edeceklerini belirten Güzelbey, şunları kaydetti:

"Bir kuşağın evlerinde çift çift ansiklopedileri vardı. O ansiklopedilerden dünyayı ve ülkemizi tanıyor, keşfediyorduk. Artık yeni dönem olan keşif, dijital çağ ve dijital ortamda oluyor ama bu olurken bilgiye ulaşımın kolay olduğu fakat doğru bilgiye ulaşımın biraz daha zahmet ve araştırma gerektirdiği bir dünyadayız. Bu sebeple biz Gaziantep Ansiklopedisini şehrimiz adına oluşturma çabası içerisindeyiz."

Programda, GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar da internet sitesi hakkında sunum yaptı.

Etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Sökücü, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.